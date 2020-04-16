堅持實踐一月一公益，用正能量對抗疫情恐慌潮的「神明代言人」沈嶸，今（16日）帶著魔法學院徒弟與學員，到公益團體紅心字會長照2.0個案管理服務中心，為弱勢長者們進行「聽力篩檢、吞嚥篩檢」活動。她現場也捐出10萬元與捐贈衛生用品，幫助獨居長輩渡過防疫，同時也呼籲社會大眾，能夠持續捐款，不論金額多少，仍能堅持做公益，累積福報。

沈嶸先前二月中就有通靈地球之母「蓋亞訊息」表示：「全球在疫情的籠罩之下，比起其他國家，中華民國台灣是相對安全的避風港，因為這裡的人們有高度的自治力能夠防止災難的擴散，台灣的人民很善良也很相信神明，所以台灣的上空有神明護持的防護罩，台灣受到神佛的庇佑最終會安全沒事的。」

沈嶸曾發願「每月一公益」，捐款現金10萬元持續20年，至本月已累積70萬，距離第一個百萬目標不遠了。她也讚賞2位熱心公益的表率，一位是藝人界的代表林志玲，另一位是網紅界的公益表率館長陳之漢，大讚館長個性豪邁直言不諱，常將大把現金捐款贊助軍警單位、體育選手及弱勢團體等，都是她做公益的榜樣及目標。

(中時電子報)