【漢來大飯店14日為歡慶台灣零新增確診，特別將客房燈光排出笑臉圖案。（漢來大飯店提供）】

繼14日台灣新冠肺炎零新增確診，今（16日）中央流行疫情指揮中心再次宣布台灣零新增確診，位於高雄的漢來大飯店晚間7點至10點再次利用客房燈光點亮飯店外牆同慶，漢來大飯店營運總處總監陳素娟說：「一周兩次零確診，台灣防疫又創佳績，今天這個好消息一出來，大家都非常的開心，有網友就用『加零』的諧音大喊『嘉玲我愛你』，所以漢來飯店今天就用加零來跟大家報佳音。」

漢來大飯店今晚將外觀點燈圖案改為「+0」字樣。（漢來大飯店提供）

漢來大飯店日前宣布，4月9日至6月30日每天晚間7點至10點，都將利用無人的客房燈光排出愛心圖樣，點亮夜空，向所有防疫人員和一同配合抗疫的民眾加油打氣；而14日晚間因慶祝台灣零新增確診，飯店特別將愛心改為可愛的笑臉圖案，讓許多許多民眾會心一笑、拍照留念；今日再度確診，飯店更用「+0」字樣與民眾一起慶祝好消息，也鼓舞著市民繼續努力防疫。

台北圓山大飯店今晚點亮的「ZERO」字樣，較14日更為清晰美觀。（台北圓山大飯店提供）

台北圓山大飯店也在14日晚間運用客房燈光，飯店正大樓前排出巨大的「ZERO」字樣；昨（15日）更把燈光改為意指致敬的「SALUTE」字樣，向所有抗疫英雄、醫護人員致敬，盼凝聚正能量；而今晚則在7點至10點，排出較之前更為清晰的「ZERO」字樣來歡慶台灣再次零確診。飯店業者的巧思，為市民在這沉悶的抗疫期間，帶來一股溫馨有趣的氣息。

(中時 )