納諾生醫科技公司捐贈消毒液一批給苗栗縣警局。〔苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真〕

北市納諾生技公司16日捐贈防疫物資一批給通宵拱天宮及苗栗縣警局，納諾公司董事長呂鴻圖與苗栗有一段深厚情，為了感恩苗栗，呂鴻圖因而特別捐贈抗菌液給苗栗，為防疫貢獻一已之力。

呂鴻圖表示，媽祖是臺灣重要的民俗信仰有著護國庇民的守護神形象，「進香」、「迎媽祖」為信眾代代相傳的民間宗教儀式，更是許多臺灣人心中必須參與的一場傳統民俗盛宴。

近期因新冠病毒的影響，使得臺灣民眾人心惶惶，為了能夠提供信徒民眾防疫安全保護，呂鴻圖特別捐贈了白沙屯媽祖市值1百萬元的防護納離水，共同守護民眾的健康。

另外，納諾生技公司為確保員警執行防疫工作安全，致贈市值150萬元的防護納離水給苗栗縣警察局，希望員警能透過清潔雙手，有效提升防疫安全，亦可提供洽公民眾使用，抑制細菌及病毒的傳播。

致贈儀式由苗栗縣議會議長鍾東錦親自主持，出席人員有納諾公司董事長呂鴻圖、台北醫學大學副院長謝榮鴻及苗栗縣議會副議長李文斌、苗栗縣警察局副局長陳明宏等。鍾東錦表示，新冠肺炎的防疫工作為當前重點政策，警察是站在防疫第一線的人員，執行許多活動場所的人員稽查與現場秩序維護，此項捐贈將有助於守護第一線員警的健康，讓員警在防疫工作上更加安心。

(中時 )