醫學美容科技保養品廠瑞崎生醫繼去年兩件產品榮獲世界品質大賞後，今年再下一城，以「仿生潤澤面膜」、「智能水網凝膠」、「HP水顏套組」三件產品，榮獲2020國際品質評鑑大賞（MONDE SELECTION）最大獎「特金獎」。

國際品質評鑑大賞是國際上最具代表性的評鑑單位之一，每年都有近百個國家、數千件作品參與選拔，評審團嚴審評分標準，包含產品成分、創新性、產品外觀、功效與公信力佐證、包裝、生產製造安全認證和使用者滿意度等。

瑞崎生醫執行副總歐宗祐表示，「仿生潤澤面膜」是模擬壁虎觸角的高黏著度，以及蜘蛛絲的高彈力蛋白絲，將兩層結構堆疊而成，一方面能讓更多的精華液儲存在面膜中，另一方面也能使面膜跟臉部的服貼度最緊密。

歐宗祐說，要將兩個不同結構的纖維布壓合成一個布材，具技術挑戰，開發過程中，特別聯合日本纖維技術研究院共同開發，同時結合特製高滲透壓精華液，讓精華液的滲透度和吸收度可以達到最高。

瑞崎生醫在報獎時，也提送一支面膜hold住一顆表面光滑的雞蛋或蘋果的影片，還攜往台灣網紅拍攝開箱影片。歐宗祐指，仿生科技結合藥妝保養的仿生藥妝系列商品，已成功行銷到包含美國及歐洲等多個國家。

(中時 )