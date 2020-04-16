金管會16日宣布已有4家保險公司、完成47件不動產降租或緩繳租金案，但除了國泰人壽承認自己完成25件降租案，其他公司無人「認領」，據相關人士私下表示，是因為這些包租公承受莫大壓力，不少承租戶根本藉紓困之名，不想繳租金，讓各壽險公司不敢鬆口要降租金。

壽險業一年租金收入約近273億元，今年恐怕不增反降，且這些不動產收入除了事關投資報酬率及利差損問題外，還涉及投資用不動產鑑價，更進一步可能影響壽險公司淨值，若大量降租，壽險公司也可能成為新冠肺炎「受災戶」。

保險局副局長王麗惠16日表示，目前共4家壽險公司已完成部分不動產租戶紓困，其中降租金有42件，觀光產業17件、服務業18件，航空業及文化相關各3件，另有製造業1件。

另外有5件是租金緩繳，其中服務業有2件、觀光業、文化相關及其他產業各1件。而採取租金緩繳的有三家壽險公司，與降租金的四家公司是重複計算。

但問及究竟是哪四家壽險公司已啟動降租金或緩繳租金措施，保險局表示不方便提供，壽險業者也僅國泰人壽一家承認，已完成25宗租約調整，且都是直接調降租金，手中還有多件租約正在洽談，預計4月底前還有多件降租案會談定。

至於南山人壽回應，正與承租客戶洽談各種調整租約的方案，但都還沒有談定，因此四大壽險，應不包括南山人壽。富邦人壽則表示，不回應此一問題。新光人壽表示，至今沒有半件降租或租金緩繳案，四大公司中並不含新壽。

除了國壽外，保險局公布的不動產紓困案，還有22件「無人認領」，壽險業的商用不動產前四大包租公，即國壽、富邦人壽、南山及新壽，第五大是台灣人壽。

據透露，各家公司不願意承認的主要原因，是不少承租戶透過各種管道「施壓」，要求不要繳租金，有些甚至提不出受疫情影響的證明，但壽險公司的不動產投資成本極高，減收租金已會影響投資收益率及不動產鑑價，甚至可能造成淨值下跌，不太可能不收租金。相關人士直言，有個案已幾近「假紓困真耍賴」的地步，所以部分壽險公司不願鬆口自己可以降租金，只打算給寬限期，就是租金可以緩繳，但不能不繳；只有國壽是因為被點名，直接列席政府紓困會議，因此必須帶頭降租。

(工商 )