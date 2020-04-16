新冠疫情持續延燒，食補防疫成為民眾熱門話題，搭上春日養生最佳時機，台北喜來登大飯店自2月開始推出「外帶分享餐」，每組1,200元、可供4人享用，而為順應時節今日再推出健肺養生湯品「花旗參百合干貝雞湯」，以金華火腿、干貝、老母雞等食材為湯底煨煮，並選用「百草之王」美譽的花旗參、以及具有潤肺安神的百合等珍貴食材燉煮，湯頭清澈甘美、滋補養肺。

台北喜來登飯店表示，即日起凡選購任一外帶分享餐，即可以800元加價購享有4至6人享用的「花旗參百合干貝雞湯」，並提供外送到府服務，便利快速享受五星美食。響應防疫時刻在家安心吃，同一訂購者不限時間訂購餐點滿四次（含）以上，即可成為台北喜來登飯友，享餐點訂購9折優惠與美味禮遇，一次訂購4組贈精緻餐後糕點乙份、12組贈The Deli烘焙坊八吋蛋糕兌換券乙張，或24組可享十二廚平假日下午茶餐券兩張，訂越多越划算，且各餐點可於一年內分批使用。

台北喜來登大飯店「家庭外帶分享餐」每組1,200元，適用4位。餐點內容有四道料理與白米飯，含餐盒與餐具；每月更新主廚精選菜單。首次訂餐獨享八折優惠（僅限一組），同一訂購者不限時間點購餐點滿四次（含）以上，即可成為台北喜來登飯友，獨享餐點訂購九折優惠與獨家美味禮遇。必須於三天前預訂。

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