高雄市長韓國瑜的罷免案即將進入投票階段，YouTuber對高雄年輕人進行街訪，詢問他們對罷韓的看法。究竟年輕人怎麼看呢？有年輕人認為，罷韓就是政治操作；不過也有人竟說韓國瑜做事還算可以，有在做事，不過也直言他當初幹嘛出來選總統。

被問到罷韓是因為韓國瑜是真的做不好，還是有一些政治操作？YouTuber「Bit King比特王出任務」在高雄百貨公司前針對年輕人進行街訪。有受訪者認為，不太能夠說一年就把人家罷掉吧，韓國瑜還是有在做事，只是選個總統，沒有必要罷免他吧，本來這就是政治操作，應該是要用政績評斷他。

另外也有受訪者指出，「即使換別人做，應該也會有這個問題。」、「請他加油，然後做他覺得對的事。」

不過也有兩個女生說很贊成罷免，其中一位女生直言：「他沒有做不好，做事還算可以，他其實有做事，但他覺得韓粉很多，所以就覺得自己很厲害。」「當初當市長就好，幹嘛出來選總統，如果他市長當滿4年再去選總統，可能就可以。」另一位女生說：「他那張嘴巴愛講。」再被問到會不會給韓市長一次機會？兩位女生回說：「好好加油。」

(中時電子報)