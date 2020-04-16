(22:00更新)美國股指期貨周四盤前小幅攀升。周三美國零售銷售、紐約聯儲製造業指數、工業產出等創下三個歷史最差紀錄之後，周四勞工部公佈至4月11日當周的初領失業金人數則不再暴衝，但仍達520萬人。美股開盤道瓊指數小漲40點。

除此之外，在美國新冠肺炎疫情出現拐點的跡象之後，市場也在關注美國重啟經濟活動的最新消息！美國總統川普將於當地時間周四公佈重啟經濟活動的新指引！

美國總統川普當地時間周三表示，美國新冠病毒疫情已經「度過高峰」。川普在白宮疫情簡報會上表示：「雖然我們必須保持警惕，但顯然我們的積極戰略正在發揮作用。戰鬥還在繼續，但數據表明，在全國範圍內，我們已經在新病例上度過了高峰。」

Dailyfx撰文指出，短期的市場情緒仍來自美股財報和油市，油市的低迷既表現出投資者對未來經濟的擔憂，也顯示出全球供需的嚴重失衡，油價在低位始終對於風險資產不是好消息。美股財報陸續公佈，盤前和盤中消息會對美股波動產生巨大影響，進而影響整個金融市場情緒。

文章還表示，美國財政部和美聯準會定調2.3兆美元超級貸款計劃之後，短期內不太會出現更大規模的刺激計劃，所以對干預的期待值已經降溫，並且市場已經對此類消息有所消化。目前影響美股的最大的因素就是美股財報，目前正處於美國各商業銀行和投行財報集中發佈時期，關注相關消息。

FXTM的首席市場策略師侯賽因·賽義德（Hussein Sayed）表示：「目前，經濟顯然處於凍結狀態，很難確切地知道何時會重新開始運轉。由於許多變量仍然未知且無法在估值模型中計算，這種不確定性使分析師和戰略家的工作更加艱難。」

至台北時間22:00，道瓊反轉下跌226.4點或0.96%報23278.0點，標普500跌5.9點或0.21%報2777.4點，只有那斯達克維持漲勢，漲51.3點或0.61%報8444.5點。

(中時電子報)