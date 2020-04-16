基隆一名43歲陳姓男子，4年前欠下1.8萬交通違規罰鍰，遲遲未繳，去年底遭行政執行署宜蘭分署，查封一棟位於基隆市中山一路的3層樓透天厝，該棟房屋齡36年、市價約250萬元，今年一月僅以125萬被法拍出去，還被要求必須在四月底前搬離，他崩潰痛批「逼我帶全家去死」、「房子被政府強盜搶走」今天他一家人到宜蘭分屬求情，陳男的旬老母還當場下跪，但執行署仍表示：程序合法。

ETtoday新聞雲報導，陳男16日帶著家人與台大法律系前教授陳志龍到宜蘭分屬想要與執行官對話，一大把年紀的陳母還當場下跪求解，不過執行官仍表示，「程序完全合法」。

這名陳男因為多次違規，包含超速、闖紅燈、無照駕駛等違規情事，積欠了1萬8000元交通違規罰單，三層樓祖厝日前遭執行署查封、法拍135萬元，被迫4月底搬離。陳男表示，催繳的掛號信都是母親簽收，但老母親認識沒幾字，沒告訴他有掛號信，詢問執行署基隆辦公室，對方卻回「寄了11次雙掛號催繳通知」，還說「封條寄在郵局，是你自己沒來領」，還說今年1月已和第3拍標得的買家辦好產權過戶。他說，因為長期在外工作很少回家，今年1月底返家時，發現有買主要上門看房，才驚覺屋子遭到法拍。他質疑，欠1萬8千元就查封、法拍房子，符合比例原則嗎？房屋最後以135萬元的賤價拍出，扣掉土地增值稅、抵繳罰鍰及行政執行費用等，大約只剩100萬元。

前台大法律系教授陳志龍認為此案從公文送達、查封過程充滿瑕疵，且有違法之嫌，14日遞狀聲請停止點交，希望執行署撤銷、改正處分。

(中時電子報)