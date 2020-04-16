美國保守派媒體《福斯新聞網》15日報導稱，根據聽過有關大陸政府初期行動的簡報、且看過相關文件的多名消息人士透露，新冠病毒源自武漢病毒研究所，但從事病毒實驗並非要用作生化武器，而是陸方欲藉此證明，其識別和抗擊病毒的能力並不比美國差。對此，川普總統表示正在進行徹查。陸方則重申，此等說法毫無科學根據。

《福斯新聞網》說，消息人士相信，新冠病毒一開始是由蝙蝠傳給人的，「零號病人」為該武漢實驗室的工作人員，後來接觸了人群，病毒隨後便在武漢的華南海鮮市場擴散開來。消息人士還稱，陸方曾說源頭是華南海鮮市場，後來又宣傳說病毒源頭可能是美國和義大利，這都是為了轉移視線。

《華盛頓郵報》專欄作家羅金（Josh Rogin）14日撰文指出，在新冠疫情爆發兩年前，即2018年1月開始，美國使館官員多次造訪了武漢病毒研究所，對該實驗室缺乏安全保護措施深感憂心，為此特地向華府發了兩次電文。電文中警告，該實驗室正在研究蝙蝠冠狀病毒及其傳播給人類的可能性，而這有引發SARS式新型大流行病的風險。

川普13日表示：「我們聽到越來越多這個說法……正在對所發生的可怕局面進行徹底調查。」大陸外交部發言人趙立堅16日則回應說，對於這種病毒的源頭及傳播途徑，陸方始終認為是科學問題，應交由科學家及醫學專家去研究，而世衛組織（WHO）負責人已多次表示，無任何證據表明新冠病毒在實驗室產生，很多知名科學專家亦認為，所謂實驗室洩露等說法，毫無科學根據。

(中時 )