美國知名音樂人小甜甜布蘭妮和才子賈斯汀20年前愛得大方，分手後卻完全零互動。最近布蘭妮主動曬出跳賈斯汀歌曲的舞蹈影片，還狂讚對方真的很棒，意外釣出本尊逗趣回應，也讓粉絲們感到欣慰，能看到兩人關係破冰。

從新冠疫情爆發後，布蘭妮工作機會變少，變得更常在Instagram曬各種自拍影片，今(16)日她貼了一段跳賈斯汀熱門歌曲〈Filthy〉舞蹈的影片，表示在家真的非常無聊，也說自己用跳舞打發時間。

後來也忍不住自嘲分手一事，「我知道20年前分手鬧得轟轟烈烈，但他真的很棒，歌曲超讚的」，沒想到釣出賈斯汀本人回應，貼了笑哭和拍手的符號，讓彼此的粉絲們都很驚訝，兩人終於破冰。

布蘭妮和賈斯汀在2000年開始交往，在2002年11月宣布分手，儘管兩人分手後並沒有交惡，但雙方從分手至今都零互動，直到這次布蘭妮在IG主動提到賈斯汀，本尊也樂得出面回應，才終止分手就不合的傳聞。

(中時電子報)