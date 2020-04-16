國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃受訪時指出，英國和歐盟應當延長脫歐貿易協議的談判時限，不要進一步增加新冠疫情的不確定性。

她接受英國廣播公司（BBC）訪問時說：「現狀已經很困難，不要讓它更困難。”

英國和歐盟的脫歐貿易協議談判受冠病疫情影響而擱置，不過，歐盟和英國指出，將力求在今年6月底前，就雙方未來關係的談判取得實質進步。

(中時 )