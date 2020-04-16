疫情當前 IMF：應延長英脫歐貿易談判時限 21:532020/04/16 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 IMF表示，英國和歐盟應當延長脫歐貿易協議的談判時限。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃受訪時指出，英國和歐盟應當延長脫歐貿易協議的談判時限，不要進一步增加新冠疫情的不確定性。 她接受英國廣播公司（BBC）訪問時說：「現狀已經很困難，不要讓它更困難。” 英國和歐盟的脫歐貿易協議談判受冠病疫情影響而擱置，不過，歐盟和英國指出，將力求在今年6月底前，就雙方未來關係的談判取得實質進步。 (中時 ) #英國 #歐盟 #談判 #IMF #延長 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫急！救經濟更急！ 印度擬重啟部分製造業 14:062020/04/13 財經 保險申訴綜合評分值 英國保誠No.1 04:102020/04/14 產業特刊 中英關係動搖 華為盼5G仍合作 04:102020/04/15 全球財經 大蕭條後全球最嚴重衰退 IMF預估 台經濟成長率下修至-4％ 01:242020/04/15 財經焦點 陸專家駁斥英政客又藉疫情抹黑清算 11:432020/04/15 兩岸 英脫歐談判重啟 英鎊漲勢有壓 16:302020/04/15 財經 IMF下修台灣今年GDP成長率至-4％ 龔明鑫：ADB估台1.8％ 較值得參考 04:092020/04/16 財經要聞 國發會有信心 我今年經濟一定正成長 04:102020/04/16 財經焦點 《國際經濟》IMF：經濟染疫 亞洲恐面臨60年來首次零成長 11:082020/04/16 財經 申請紓困資料 財政部：不會做查稅用途 18:032020/04/16 財經 國際熱門新聞 新冠首傳屍傳人 泰法醫確診病逝 - 國際 美媒再爆病毒源自武漢實驗室 陸：毫無科學根據 - 國際 疫情重創就業市場 美失業人口4周暴增2千2百萬 - 國際 天堂變地獄！新婚夫婦困馬爾地夫 獨佔五星Villa「無限期蜜月」 - 國際 日相安倍正式宣布日本全國進入緊急狀態 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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