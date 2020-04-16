澎湖最具盛名的花火節將於7月6日登場，今年首度與迪士尼合作漫威無人機表演秀，有鋼鐵人、美國隊長等角色，豐富又精彩。澎澄飯店即日起至4月20日推出「2020澎澄飯店線上旅展」，有各式住宿券優惠方案，最低下殺至3折，2人成行只要2980元起，不分平假日皆可使用，假日亦不加價，且購買後起算1年的有效期限，讓民眾以優惠的價格購入，還能更彈性地運用假期。

3天2夜港景房型享優惠價8800元，且平假日、旺季皆不加價。(澎澄飯店提供)

澎澄飯店為針對不同旅客的需求，分為「探索輕旅行」、「澎澄好超值」、「行館任你選」3種住宿券優惠方案，皆享有旺季、假日入住不加價，再送機場來回接駁，票券使用期限為購票起1年內。2天1夜的探索輕旅行可入住園景探索客房，原價要9900元，下殺3折優惠2980元，但不含早餐；3天2夜澎澄好超值方案則可依喜好選擇雙人園景或港景客房，原價2萬4200元，直接下殺3.6折，優惠價8800元，且含早餐，平均每人只要4400元。

3天2夜行館任你選方案，適合想要有開放式客廳臥室或想要獨立分開2個空間，澄曦或璀璨行館房型皆可任選，無須再加價，2人只要9900元，原價3萬3000元等同下殺3折優惠，另加贈早餐，僅限量20組，入住即可盡情享受23坪大空間。

澎澄飯店座落在「南海遊客中心」旁，正對馬公第三漁港，坐擁港灣無敵海景，2019年還榮獲網友票選「全台最美飯店TOP20」之一的殊榮，館內擁有高空露天泳池，健身房與高空籃球場，還可預約專業芳療師享受油壓按摩SPA，盡情享受三溫暖徹底放鬆身心靈。

(中時 )