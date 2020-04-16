台南市消防局第2災救護大隊於麻豆、下營、官田等易淹水區域辦理「消防救災能量超前部署」演練。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

因應防汛期即將來臨，台南市消防局第2災救護大隊16日上午於麻豆、下營、官田等易淹水區域辦理「消防救災能量超前部署」演練；第4大隊上午也檢視轄區新市、新化、安定、善化分隊超前部署演練成果，期盼加強團隊間合作，達到快速集結、迅速投入災害搶救，確保民眾生命安全、減少財產損害。

第2大隊大隊長丁春能表示，2018年0823強降雨釀成台南嚴重災情，今年為提升社區防災能量，特別以陸、水、空域的超前部署演練，強化在地居民自助共助，配合政府部門公助，共同建構防災助力，齊心面對災害。

第2大隊防汛動員以車巡方式實際至各部署點位、易淹水區域、保全戶等地巡視，由警消、義消同仁出動空拍機至易淹水區域及保全戶對象位置巡繞宣導，加上消防車輛沿途廣播配合大聲公宣導民眾防範水災預防性撤離，並與當地民眾交流意見，作為未來策進救災效能參考。

第4大隊長陳博文則率領救災團隊，會同災害管理科專員李漢宗、轄區公所防災承辦人逐一檢視超前部署演練成果，從歷年淹水潛勢地區、預防性疏散動線、前進指揮所設置等項目審慎檢討，以精進部署作為，提升救災效率。

台南市安定、新市、新化等區0823風災時發生強降雨，造成短時間內積水嚴重，上千戶民眾受水患侵擾，並且造成多處交通打結無法通行，是繼八八風災後，最嚴重的淹水情形。

第4大隊各轄區分隊長除簡報轄區淹水情形、保全戶疏散及安置作業，並於分隊前廣場實施船艇操作試動及前往下船點解說兵力部署情形，且至淹水高潛勢地區實地踏勘，並與當地居民宣導預防性疏散之重要性。

陳博文表示，「預防部署做得好、救災疏散沒煩惱」，並以過去經驗分享麻豆區、學甲區救災歷程，提出更精準的預置兵力作為，目的為更有效率執行救災，保障人民生命安全。

陳博文強調，針對支援單位之後勤補給、任務分配、前進指揮所設立，應於整備階段時納入通盤考量，對於轄內保全戶分布點位，應有迅速到達路線規畫並配合區公所、警察等單位，於必要時進行強制疏散撤離，減少非必要兵力來往奔波。

藉由防汛期前進行超前部署演練，使同仁熟悉各項救生器材整備之外，並同時了解轄區保全戶位置，進而未來能在啟動超前部署時，迅速疏散轄區保全戶前往區公所或各里防災中心安置，保全身家安全，同時結合義消及民間團體人力裝備，快速集結、迅速投入災害搶救，以期達到確保民眾生命安全、減少財產損害的目標。

(中時 )