近日在外送社團傳出有人收到Gogoro公司的通知簡訊，表示因發現使用戶兼職外送員，將強制升級為商業資費專案，更要付上一筆可觀的違約金。讓許多外送員叫苦連天，網路上更掀起「電車」、「油車」的論戰。今（16日）Gogoro回應表示，一直以來都有在勸導，並給予緩衝期。然而近期動作頻頻，不排除是遭「檢舉」導致。

路上常見許多外送員騎Gogoro當做發財工具，為何現在才開始抓？其實並不是Gogoro眼紅，而是當初在購買時就有註明「899吃到飽」方案不能商用，可是就有人依舊違規，偷偷用來跑外送業務，進而被檢舉並直接強制升級商用資費專案。

近日外送社團有人PO出收到Gogoro公司的通知簡訊，表示因發現使用戶兼職外送員，將強制升級為商用專案。（摘自UberEats台灣）

根據Gogoro官網，資費說明就清楚標註：本方案不所說得作為商業使用，商業用途包括但不限於快遞業、物流業、租賃業 （長租／短租）、客運載客服務、民宿業、餐飲外送服務等用途。「如參加人之每月騎乘總里程數連續 2 個月均超過 1,600公里時，將被推定為商業使用」，Gogoro Network 有權請求參加人提出非商業使用之相關證明文件，如無法提出相關證明文件或提出之證明文件無法證明其非商業使用時，Gogoro Network 得將參加人移入商用資費方案，參加人不得拒絕，且若因此而違反綁約期間，參加人須給付違約金。

為何外送員會想選用899元專案？其實也不難解釋，根據官網的資費資訊指出，商用資費方案需月繳799元，每月享有600公里基本里程。超出方案公里若總里程數在1,600公里內，每公里收1.5元，超過1,600公里，每公里收2元。價錢明顯比899元吃到飽方案高出一大截。

另外，根據《ETtoday車雲》，Gogoro官方也做出回應，表示對於使用吃到飽專案卻拿來做商用行為使用戶，通常「會先給予勸導及協助轉用商用資費，若用戶不予理會，才會強制轉移方案並收取違約金。」基本上，都會在柔性勸導後給予一定時間的緩衝期，而網路上傳說有強制升級的案例，多是過了緩衝期後才執行的。不過官方也補充，除了透過里程數判定是否違規外，也會透過「外部檢舉」方式認定，所以不排除有同行互咬的可能。

(中時電子報)