世界各國為拯救中「疫」的經濟局勢，央行接力降息、擴大財政政策，由直升機灑下的整體金額超過數十兆美元，這樣就能回補GDP（國內生產毛額）、拉升經濟成長率嗎？星展集團資深經濟學家馬鐵英今（16）日表示，這些錢是提供企業解決現金流、或紓緩失業家庭的民生壓力，「不等於產生新的需求、帶來新的投資動能！」

星展銀行經濟研究部門，4月最新估測2020年亞洲四小龍的經濟成長率，新加坡-2.8％，香港-4％，韓國 -1.1％，台灣-1.0％，今年第二季、第三季經濟衰退會全面發生，第4季才會進入Ｕ型反彈。馬鐵英指出，今年將是全面經濟衰退。

IMF今（16）日也以線上記者會說明亞太區的最新經濟情勢，亞洲四小龍2020年經濟成長率也相當糟糕，台灣-4.0％，韓國-1.2％，新加坡-3.5％，香港-4.8％。IMF指出，這般經濟數據，反映了某些部門受到特別嚴重的衝擊，政策制定者需要採取大規模、有針對性的財政、貨幣和金融市場措施，為受影響的家庭和企業提供支持。

IMF同時認為，政府部門的行動，將有助於在整個封鎖期間維持經濟關係，一旦疫情消退、防控措施取消，將對促使經濟逐步恢復正常起到重要作用，如果經濟活動停滯狀態持續下去，或者，如果限制規定取消後經濟活動的回升過於乏力，財政措施就需加大力度。

「全面財政刺激能夠防止信心出現更急劇下滑，提升總需求，並避免經濟陷入更深度的衰退」，但是IMF經濟學家團隊認為，惟有在疫情消退、人們能夠自由活動時，這種刺激才最有可能發揮更有效的作用。

馬鐵英提醒，就是要等疫情解除，才會有消費、投資的新動能，這才會對經濟成長帶來貢獻，所以不要用財刺激金額占GDP比重，直接轉換為GDP可增加的百分點，更何況各國的抗疫財政實際支出沒有像真正的標示，如日本政府說祭出「占GDP 20％」的高額救援金額，事實上其中包含低利貸款，台灣說的「占GDP 5個百分點」，經星展估算，實際僅1.8個百分點。

(工商 )