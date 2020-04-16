大陸官媒新華社報導，大陸外交部發言人趙立堅16日在例行記者會上表示，陸方將根據廿國集團就債務問題達成的共識，幫助最貧困國家集中力量用於抗擊新冠疫情和支持經濟社會發展。

據報導，廿國集團財長和央行行長15日舉行視訊會議，討論通過了廿國集團暫緩對最貧困國家債務償付倡議，一致同意暫緩有關國家今年5月1日至年底到期的債務本息償付。該倡議將面向聯合國最不發達國家和國際開發協會（IDA）借款國等70多個國家。

在回答陸方將如何落實該倡議時，趙立堅說，大陸一直秉持人類命運共同體理念和正確的義利觀，致力於為最貧困國家的減貧與發展積極提供力所能及的幫助。下一步，陸方將根據廿國集團就債務問題達成的共識，幫助最貧困國家集中力量用於抗擊疫情和支持經濟社會發展，並將繼續通過其他多雙邊渠道積極參與國際社會的抗疫合作。

他表示，陸方呼籲多邊債權人和商業債權人盡快採取行動，參與暫緩對最貧困國家債務償付倡議，共同幫助有關國家渡過難關。

(中時 )