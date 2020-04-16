居家防疫期間民眾對串流巨擘網飛（Netflix）的服務需求大增，華爾街相繼調高網飛的目標價，業務前景亮麗帶動股價創新高。

網飛15日股價大漲3.2％，以426.75美元作收，超越2018年7月9日創下的418.97美元新高紀錄。

標普500指數第一季僅有30檔成分股股價上漲，網飛是其中之一。2020年迄今網飛股價勁升33％，同期標普500指數大跌14％。

新冠肺炎疫情肆虐全球，電影院和其他娛樂場所關閉，職業和大學球賽暫停舉行，許多在家防疫的民眾透過串流服務解悶，帶動網飛業務暢旺。網飛將於21日美股盤後公布第一季業績。

Pivotal Research Group分析師沃達查克（Jeffrey Wlodarczak），重申網飛股票「買進」評等，並將目標價由425美元一口氣上調至495美元，為華爾街最樂觀的分析師。

沃達查克預估網飛第一季每股盈餘可望達1.67美元，該季將增加845萬名新用戶，2020年底時，全球用戶數將逼近2億大關。

沃達查克指出，相信新冠肺炎將強化網飛在串流市場的全球地位。

Monness Crespi Hardt分析師懷特（Brian White）表示，新冠肺炎為網飛帶來新用戶，並讓串流服務的吸引力大增。就算這波危機結束，許多民眾短期內仍可能不願到擁擠的戲院看電影。 懷特亦給予網飛股票「買進」評等，但將目標價維持在400美元不變。全球民眾因為疫情宅在家，網飛成了這場危機的受惠者和長期贏家，初次接觸網飛的客戶可能就此養成使用串流服務的習慣。

Cowen分析師布萊雷奇（John Blackledge）維持網飛股票「超越大盤」的評等，並將目標價由425美元調升至445美元。

(工商 )