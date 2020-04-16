美國向小企業提出薪資保護計劃（PPP）的首批撥款3,500億美元，迄周四早上會耗盡當中大部份資金。由於國會跟白宮在周三才恢復補充紓困小企業計劃的協商，外界認為這讓雙方要儘快達成協議的壓力變得相當大。

小企業局（SBA）表示迄周三晚間止，已批准逾150萬筆紓困貸款，合計金額逾3,240億美元，而且還有更多貸款正在審批當中。按此進度，估計到美東時間周四凌晨就會耗掉大部份PPP首批撥款。

眾院金融服務委員會副主席、共和黨籍議員麥亨利（Patrick McHenry）說PPP首批撥款快耗盡，明顯給國會壓力要儘早完成補充紓困計劃的協商，因為PPP資金耗盡後而沒有新款項撥下來，只會讓小企業主和員工承受更多折磨。

雖然共和與民主兩黨希望為紓困小企業計劃增加2,500億美元，但雙方對於是否要為PPP增加紓困上的限制而爭論多天。

川普周三強調，他希望國會能把焦點放在通過PPP的2,500億美元新撥款，然後再討論其他項目支出。

目前外界不確定國會領袖與川普是否能在周末前達成協定。

(工商 )