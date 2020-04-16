台南大遠百為感謝醫護人員在防疫前線的付出於今(16)日起，共準備500個暖心便當，獻給我們最鄰近的好鄰居─成大醫院醫護人員；此次活動，是由百貨賣場內的乾杯燒肉居酒屋、斑鳩的窩、元氣咖哩、卯太郎、泰一定食，每家準備100份暖心便當，每天熱騰騰的送達成大醫院，而最令人感動的是，還有廠商聽到這樣的愛心，立刻於現場提供補氣聖品，可以馬上飲用的雪耳迷飲100瓶，希望可以為醫護人員補充元氣。

台南大遠百也特別規劃醫護人員優惠專區，只要持醫護人員證件即可享，於成功店6F施巴專櫃推出＂醫護人員Relax一下免費兌換體驗組＂，於4月18日起憑全館不限金額消費發票即可至6F施巴專櫃兌換洗髮精10ml以及潔膚露體驗包10ml 乙組，限量50份送完為止。

3F瓦城泰國料理憑醫護人員工作證或識別證內用消費滿1000元即贈送酸辣蝦湯一份；B2F翰林茶館”感謝有您守護我們”，即日起至5月31日出示醫護、警察、媒體人員等相關證件，即享珍珠奶茶特大杯外帶買1送1優惠、店內用餐享85折優惠；B1F乾杯燒肉憑醫護人員證件用餐每桌招待價值260元豬肋條1份。

另外還有”辛苦了!醫護人員-免費為您設計剪髮”，將於5月9日下午兩點在4F女裝中島區，憑全館不限金額消費發票，特別邀請米蘭時尚髮型專業設計師免費專業風格髮型設計剪髮服務。

同時，在大遠百公園店4F肉多多火鍋，也一起防疫戰推出保胃站為防疫第一線加油活動，即日起至4月30日，不限平日假日醫護人員憑證至肉多多火鍋用餐享湯底免費乙份（價值100元）。

台南大遠百店長許俊明表示，除了獻上暖心便當之外，也在1F大門口設置應援牆，讓所有民眾可以寫下想要向醫護人員表達感謝與祝福的話，為醫護人員加油打氣；另外，即日起至5月12日止，憑醫護人員識別證百貨服飾消費HAPPY GO點數2倍送、不限金額消費送抗菌洗手液憑當日不限金額消費發票即贈送沙威隆抗菌洗手乳250ml(台南限量180瓶)、醫護人員專屬獨享優惠商品、購物免費停車三小時、並同享HAPPY GO卡友優惠百貨服飾9折、折扣商品再95折，讓我們一起向醫護人員表達的我們滿滿的心意，加油，我們愛你！

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