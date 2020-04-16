截取自TIME雜誌網頁

蔡英文總統接受時代雜誌邀請撰寫專文今天刊出，蔡英文認為，這次的COVID-19疫情是一場全球性的人道災難，亟需所有國家擱置歧見通力合作，因此，總統在文中也強烈表達臺灣願意協助國際社會的決心，並呼籲全世界團結在一起，遏止疫情持續惡化。

美國《TIME》雜誌自2004年起，每年四月中皆會公布「TIME100 -年度全球百大最具影響力人物」，並於紐約盛大舉辦晚宴「TIME 100 Gala」，邀請所有入選百大影響力人物的名人共同與會。

今年由於新冠肺炎疫情全球延燒，此計畫及相關活動預計延宕至今年十月。取而代之，《TIME》雜誌於四月中推出《尋找希望：時代百大影響力人物社群領航我們的新實境》邀請包括蔡總統、達賴喇嘛、戈巴契夫、安潔莉納裘莉等在內，曾獲選百大影響人物的名人撰寫文章，為疫情提供建言。

這次專刊的撰文者來自世界各國、各領域具影響力的人物，針對新冠肺炎全球肆虐的狀況分享自身經驗並提供建議解方，盼讓全球讀者全方位了解疫情在世界各地的真實樣貌，而蔡英文總統也羅列其中。

蔡英文撰寫的專文，標題為《臺灣總統：我的國家如何預防COVID-19大爆發》向國際社會分享臺灣面對武漢肺炎的成功防疫經驗。

蔡英文總統在專文中強調，臺灣防疫成功最大的原因在於臺灣人民願意團結在一起，攜手合作共度難關。

她也再次為臺灣所面對的困境向國際發聲，她寫道： 「儘管臺灣遭受不公平待遇，被排除在世界衛生組織和聯合國之外，但我們仍然願意並發揮我國在製造、醫藥與科技的強項，與全世界攜手合作。」

以下為專文中文譯稿

台灣總統：我的國家如何預防 COVID-19 大爆發

臺灣是「堅韌之島」，數百年來歷經滄桑，終究能克服逆境並生存下來。我們全國上下總能堅忍共度，面對新型冠狀病毒疫情也是如此。儘管病毒傳染性非常高，而我們又與病毒發源地近在咫尺，不過，我們還是成功遏止了境內的大流行。

截至 4 月 14 日止，累計確診病例不到 400 例。臺灣的成功並非偶然。在醫療人員、公私部門及整個社會的共同努力下，我國做好了防疫的準備。在 2003 年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情中，我們痛失了數十條人命。這個慘痛經驗讓政府及民眾在疫情初期階段就保持高度警戒。

去年 12 月，當中國開始出現新型呼吸道傳染性疾病的跡象時，我們就開始管控從武漢入境旅客的健康狀況。今年 1 月，我們成立了中央流行疫情指揮中心，推動防疫措施，實施旅遊限制，並針對高風險旅客訂定隔離處置流程。

1 月 21 日，臺灣出現首例確診病例後，即進行嚴密的疫調，追溯每個病例的旅遊及接觸史，防堵大規模社區傳染於未然。除了衛生福利部陳時中部長帶領公衛專家不懈的努力外，國人都能充分掌握資訊並配合。私人企業和住宅社區也啟動體溫監測及消毒措施，呼應政府在公共空間的防疫努力。

為預防大眾恐慌性採購，政府初期就密切監控商品市場的波動，並接管醫療用口罩的製造與分配。經由工具機與醫療用品公司的合作，經濟部協調擴增口罩生產線，加倍產能。另外又在科技專家、藥局及便利商店的支持配合下，我們設計出一套配售口罩的機制，讓臺灣的醫院和民眾都買得到也負擔得起。在我們政府與民間企業合組的「國家隊」通力合作下，使臺灣有餘力捐贈物資給疫情嚴重的國家。

臺灣除了擁有全球數一數二的醫療體系以及強大的研發能力外，我們也致力於資訊的公開透明並積極與民眾及國際組織分享。臺灣確實已有效遏阻國內疫情，但在國際社會，新型冠狀病毒是一場人道災難，需要所有國家的通力合作。

儘管臺灣遭受不公平待遇，被排除在世界衛生組織和聯合國之外，但我們仍然願意並發揮我國在製造、醫藥與科技的強項，與全世界攜手合作。全球危機考驗整個國際社會的韌性，要打擊並撕裂我們。因此，現在比以往更須要重視全球網絡中的每一個連結。我們必須擱置歧見，只有全球人民齊心努力，才能對抗新型冠狀病毒，也才能共同為人類謀福。

臺灣飽經苦難，堅忍不拔，因為大家願意攜手團結，共度任何難關。最重要的是，我希望臺灣能讓世界了解：人類共同克服挑戰的潛能是無限的。臺灣能幫忙。

(中時 )