大阪市長松井一郎14日在記者會上訴說大阪醫療物資不足的現狀，他指有些醫生是套著垃圾袋在治療病患，故大阪市打算採購未開封的簡易透明雨衣，讓醫療人員代替防護衣使用。沒想到，大阪市公所在兩天內便收到超過10萬件的雨衣。

大阪是日本新冠肺炎疫情的重災區，隨著疫情的擴大，防護衣已明顯不足。松井14日在記者會上表示，「家裡有沒有用過的雨衣或是有庫存的人，請聯絡大阪府市，我們將會收購。」大阪市計畫1個月內收購30萬件雨衣。

大阪還未公布收購雨衣的詳細內容，便引起廣大善心民眾競相寄贈雨衣，大阪市公所堆滿了一箱箱的雨衣，還有民眾自己送過去，且沒有人要求市政府購買。

松井16日感動地說，「對民眾的盛情厚意，真的要由衷表達感謝之意。」，他同時說，已決定不向個人購買，但接受個人免費提供，另外還是會向廠商採購。

目前因疫情休園中的大阪環球影城也宣布，將原本在園區內販售的數千件雨衣捐給大阪市。

(中時電子報)