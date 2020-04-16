法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)於4月13日晚間在黃金時段發表電視講話，承認應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）準備不足，向國民道歉。外媒報導指出，馬克宏的電視講話打破法國收視紀錄，有超過3,500萬人收看。

《香港01》報導，馬克宏的電視講話一改先前的戰鬥用語，改用較謙和的語氣，承認法國面對疫情的準備不足，在應對危機上出現失誤，應向民眾道歉。「此時曝露出我們的缺陷和不足。正如世界其他國家，我們缺乏手套和搓手液，也未能向醫護發放足夠的口罩。」

報導引述娛樂新聞網站《Deadline》指出，馬克宏的電視講話打破法國電視收視率紀錄，全國收視率高達86.6%，意味有超過3500萬人收看此一轉播。

上次馬克宏電視講話創下法國最高收視率記錄是在2018年「黃背心」運動危機時期，當時估計有2300萬人收看，而法國第二高的電視收視率紀錄發生在2000年歐洲盃決賽法國對義大利之戰，當時有2140萬觀眾觀看。1998年世界盃決賽法國對巴西則吸引2,060萬觀眾。

(中時電子報)