鑑於新冠肺炎疫情持續延燒，日本首相安倍晉三16日宣布全國進入緊急狀態，同時將發給每位公民10萬日圓現金。

日本政府4月7日宣布，東京都與大阪等7個府縣進入為期一個月的緊急狀態，直至5月6日。安倍16日將緊急狀態範圍擴大至全國，期間涵蓋「黃金周」假期，以防止疫情進一步擴散，和壓垮日本的醫療體系。

此外，安倍亦指示內閣修正追加預算，將向每位民眾發放10萬日圓（約930美元）現金，協助人民抵擋疫情的衝擊。

日本經濟財政再生大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）表示，政府將現行實施緊急狀態的地區擴大至47個都府道縣。由於部分地區感染肺炎的人數急速增加，政府宣布全國進入緊急狀態，目的是在假期前限制民眾移動。

日本的新冠肺炎確診案例超過9,000人，死亡人數將近200例。

新冠肺炎嚴重打擊日本經濟，日本政府原先打算對遭受新冠肺炎影響的家庭，每戶發放30萬日圓現金補助。安倍內閣現在改變計畫，直接發給每人10萬日圓現金。

國際貨幣基金（IMF）敦促日本政府擴大財政支出，並致力減輕疫情對經濟的衝擊。IMF預期日本2020年經濟恐萎縮5.2％。

IMF亞太部門主管貝克（Odd Per Brekk）指出，擴張財政政策是減緩新冠肺炎對經濟的短期衝擊，以及確保之後經濟復甦的策略。

日本央行將於4月27日至28日召開例會，據熟知內情人士透露，央行可能預估本財年的經濟陷入緊縮，並討論進一步措施，舒解企業的資金壓力。

根據路透社調查，多數日本企業對政府的刺激經濟方案感到失望，認為措施來得太晚，規模太小。根據NHK最新調查，安倍內閣的支持率下滑四個百分點，降至39％。

(工商 )