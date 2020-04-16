台北亞都麗緻大飯店集結媽媽熱衷的湯泉按摩、星級美饌與百萬美景，由蟬聯2018、2019兩年度《台北米其林指南》一星的天香樓與台北101頂級空中芳療品牌A’CHRON艾珂菈聯名，推出「城市空中舒壓」活動，凡享用天香樓3600元以上套餐，即可獲得價值5680元頂級皇家專屬芳療舒壓120分鐘票券乙張，限量50張。

亞都麗緻天香樓聯名台北101頂級空中芳療品牌A’CHRON艾珂菈，享用3600元以上套餐，即可獲得頂級皇家專屬芳療舒壓120分鐘票券乙張，限量50張。(亞都麗緻大飯店提供)

天香樓行政主廚楊光宗對於杭州料理講究選料時鮮、淡雅有味的特色，嚴選富含膠質的花膠、三頭鮑、圓鱈、黃魚、雪蛤等養生食材入菜，其中「津白獅頭燉花膠」料理講究肥瘦豬肉黃金比例，混合白蘿蔔、荸薺等全程手工揉製，與娃娃菜、花膠一同煨煮，飽吸蔬菜鮮甜精華的獅子頭柔嫩味美，又與花膠綿密膠質完美融合。

「三頭鮑香煎牛排」則取碩大飽滿的三頭鮑，先蒸後加入老母雞、火腿熬製的高湯中分段漸進式煨煮入味3天，裹著杭式紅燒醬汁的鮑魚濃香軟彈，搭配美國上等特級牛菲力，創造獨特細緻的中式牛排風味。凡點用3600元以上套餐，即可獲得皇室獨尊能量舒壓票券乙張，限量50組。

法系頂級有機芳療品牌 AA’CHRON艾珂菈是由具英國國際芳香療法治療師(IFA)及美國國家整體芳療協會(NAHA)雙重認證的專業團隊，透過高科技萃取技術淬煉出極致精純、有機溫和的精油產品，配合美容師專業按摩手技，有效達到全面芳療舒壓效果，此次針對天香樓顧客提供的頂級皇家專屬芳療舒壓120分鐘，不僅可在台北101旗艦店的高空美景下，盡享眼周、頭部到全身的深層活絡按摩，亦可選擇至南京三民館尊享還原藍湖火山的礦萃湯泉，泡湯後再進行能量按摩，讓媽媽釋壓放鬆，舒緩身心度過母親節。

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