高雄市議會因疫情嚴峻，將預定4月16日開議的定期大會無限期延議。民進黨、時代力量等在野黨28位議員，成功連署提案召開臨時會。卻被副議長陸淑美裁示，只要社交距離一解禁，立刻決定開議日期。這也讓民進黨議員陳致中氣噗噗說，「我...有沒有...聽錯？」有一位網友則拿陳致中以往的嫖妓韻事反酸：「陳X中？哈哈哈哈！」

根據高雄市議會程序委員會議審定，自4月22日起召開第3次臨時會，會期3天，並要求韓國瑜及相關局處首長，到議會報告因應新冠肺炎相關防治情形。副議長陸淑美表示，臨時會是專案報告，3天就夠了，由於高雄是一級開設，市長是指揮官，依照規定需列席親自報告。何時能夠開議，陸淑美說，等中央宣布社交距離解除後，就會立刻召開程序委員會來決定開議日期。

陳致中則在臉書貼文批評，「國民黨在程序委員會主張，要等中央指揮中心解除社交距離限制，才能開定期大會！我...有沒有...聽錯？韓市長，你的表現像速辣！！」

(中時電子報)