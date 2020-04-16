新冠肺炎疫情持續延燒，各區公所第一線同仁因業務關係，常直接面對可能受感染的民眾，台南市在地企業生展生物科技公司、台南市私立維多利亞幼兒園及張敏雄先生特別捐贈官田、麻豆、下營、六甲及大內區等5區區公所防疫物資，加強第一線同仁防護工作，16日於官田區公所舉行捐贈儀式。

捐贈儀式由各區區長代表接受，並致贈感謝狀予在地企業及社會團體，各區長也衷心感謝企業及善心人士慷慨解囊，致贈防疫物資，加強曾文地區5區區公所防疫能量，同時也鼓舞了防疫同仁士氣。

除了生展生物科技公司致贈益生菌、維多利亞幼兒園致贈酒精、張敏雄先生致贈防疫皂，台南市長夫人劉育菁也代表市長黃偉哲致贈酒精及良皇宮保生大帝之平安符予曾文地區5區區長，希望各區公所在防疫期間均能平安，更送上熱騰騰的柳營農會包子饅頭，慰問各公所第一線防疫同仁的辛勞。

台南市府副祕書長王揚智表示，台南市十分重視防疫工作，為保護市民安全更提出多項超前部署作為，如進入市府洽公採實名登記且須配戴口罩、量測體溫、完成演練設立聯合服務櫃檯統一為民眾服務，另為確保市府業務不中斷。

捐贈企業代表生展生物科技公司表示，感謝市府團隊牽成這次機會，讓他們能盡一份企業的社會責任，為前線防疫人員降低感染風險，更希望能夠拋磚引玉帶動更多在地企業投入，共同努力讓台灣早日度過疫情危機。

(中時 )