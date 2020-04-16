新華社16日報導，繼3月19日之後，大陸國家主席習近平16日晚再度與俄羅斯總統普丁通電話。習近平強調，將新冠疫情政治化、標籤化，不利於國際合作，陸俄應攜手合作。普丁表示，一些人試圖在病毒源頭問題上抹黑陸方的做法不可接受。

習近平告訴普丁：「我們一個月裡兩次通電話，就更好開展疫情防控合作交流協調，再次體現了陸俄關係的高水平」。他說：「你親自部署和指揮抗疫工作，出台一系列有力防控舉措。我們相信，在你堅強領導下，俄方一定能夠盡快控制疫情蔓延，保障人民生命安全和身體健康，恢復經濟社會發展」。

習近平指出，俄方在陸方抗擊疫情最艱難時刻鼎力相助，銘記在心。這幾天，大陸政府派出的醫療專家組正在莫斯科積極開展工作，同俄方交流分享抗疫經驗。陸方已向俄方提供了一批援助，並積極協助俄方在陸採購抗疫醫療物資。陸方將繼續給予俄方堅定支持。感謝俄方為在俄大陸公民所做的積極工作。相信俄方會一如既往為大陸公民在俄羅斯正常工作、生活提供保障。

習近平強調，將疫情政治化、標籤化，不利於國際合作，陸俄應攜手合作，共同維護全球公共衛生安全。

習近平強調，今年第一季，陸俄雙邊貿易額同比增長3.4％，這在世界經濟整體下行背景下尤其難能可貴。陸俄雙方要探討在常態化疫情防控中採取靈活多樣的新合作方式，推動雙邊合作不斷發展。相信經過疫情考驗，陸俄戰略協作將更加堅韌強大，兩國人民友誼必將歷久彌堅。

普丁表示，大陸政府和大陸人民團結一心，在防控新冠肺炎疫情方面取得重要成效，並正在向世界上很多國家抗擊疫情提供支持和幫助。疫情發生以來，俄陸兩國始終團結合作，相互支持，體現了俄陸關係的戰略性和高水平。一些人試圖在病毒源頭問題上抹黑陸方的做法不可接受。俄方願繼續同陸方加強抗疫等各領域交流合作，密切在聯合國等架構內溝通配合。

(中時 )