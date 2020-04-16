今（16日）國內新冠肺炎疫情再次趨緩，繼上次久違0確診後，僅隔1日就再度重回單日0確診。不過仍有許多民眾擔心「無症狀感染者」的存在，林口長庚醫院兒童急診醫師吳昌騰直言，無症狀感染者真的難防！要對付這「奸巧」的病毒就得確實做好4招防疫動作。

吳昌騰醫師表示「無症狀」就是指患者本人沒有任何不舒服的感覺，醫師做理學檢查和進行相關的輔助檢查也沒有發現任何異常情況；「新冠肺炎無症狀感染者」則是指沒有出現新冠病毒確診者相關臨床表現，如常見的發熱、咳嗽、無力、咽痛等可自我感知或可臨床識別的症狀與身體表現，但新冠病毒核酸檢測呈陽性者。

根據中央流行疫情指揮中心指出，目前台灣新冠肺炎無症狀確診者有22人，約佔目前確診總數的5.7％。而一般常見的無症狀感染者有2種情形：

●病人經新冠病毒感染後的期間，均無任何可自我感知或可臨床識別的症狀與身體表現。

●病人是處於潛伏期的「無症狀感染」狀態。（之後就出現了相關的臨床表現，並被診斷為新冠病毒感染患者）

吳昌騰指出，無症狀感染者，身上都已帶有病毒，大多數都具有傳染性，此時身邊親密接觸者就特別容易被感染。為了要防範生活中潛在的無症狀感染者，吳昌騰表示，一定要嚴格且確實地做好防疫措施，要盡可能「戴好口罩、保持社交距離、勤洗手，且不群聚。」

另外，全民更要配合好政策，確診個案的密切接觸者和海外回國的朋友做好居家隔離及居家檢疫。出現疑似症狀時，務必看醫師。如此就能及時、及早篩查出陽性者並予以及時隔離、觀察。

(中時電子報)