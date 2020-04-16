邁入第30年的台北五星級飯店，推出一系列「晶華食藝銀行」活動，陸續重現近500道酒店開幕營運至今，世界名廚的客座佳餚、節慶活動的人氣品項、以及歷屆媒體評比的冠軍菜色，讓消費者的味蕾重溫舊夢。

「晶華食藝銀行」的菜式共分為「三大系列」，分別是傳承自米其林星級、澳洲三帽、法國MOF、料理鐵人、電視冠軍到各國總統御廚的「世界名廚」系列；由館內各餐廳歷任主廚創作並足以代表該餐廳的「晶華經典」系列；以及在媒體美食評比活動中獲得多次冠軍、並受到美食評論家肯定的「晶華冠軍」系列。

主廚團隊將館內最暢銷的招牌菜餚—爐烤肋眼牛肉，配合現行餐飲流行趨勢做了全新的詮釋，打造出「爐烤美國肋眼牛肉刈包」，師承2013年曾受邀前來晶華客座的米其林星級餐廳—美國亞歷山大牛排館（Alexander Steakhouse）的獨門技術，選用重量約3.5公斤、油花飽滿且分布均勻的美國肋眼牛肉，將外層均勻抹上黑胡椒與海鹽進行調味後，放入烤箱烤至外皮焦香酥脆、內層肉質軟嫩多汁，出爐後切成約0.1公分的牛肉薄片，與生菜、黑松露片、酸黃瓜一同夾入刈包中，最後淋上加入黑松露、牛肉高湯、紅酒製成的黑松露醬汁而成。

在主廚的巧思下，英國國民美食炸魚薯條翻轉成為精緻的開胃前菜「鳳尾魚馬鈴薯」。（圖／台北晶華酒店）

值得推薦的還有英國療癒小食（Comfort Food）—炸魚薯條（Fish & Chips），英倫傳統的做法是將厚實多汁的魚肉裹上麵衣和薯條一起放入油鍋炸至外皮金黃酥脆，主廚團隊則將這道英國國民美食搖身變為小巧易就口的鳳尾魚馬鈴薯，料理過程是先將新鮮鳳尾魚洗淨，再將新鮮馬鈴薯去皮後，刨成絲狀捲在魚身上，裹粉放入約180度油鍋中炸至金黃起鍋，造型改變、美味不變。

佐餐的飲品也沒有缺席，專業侍酒師團隊以台灣茶葉為主角，發展出一系列「晶華佐餐茶（Tea Pairing）」。專業侍酒師以東方美人、桂花烏龍、碧螺春、金萱...等茶葉加入氣泡水冷淬約一天後過濾，再以香檳製法打入二氧化碳，接著靜置兩天造就使其氣泡綿密細緻而成，搭配上食物的鹹、酸、甜等滋味，激盪出不同的美味火花。

將台灣聞名於世的茶葉發展出一系列「晶華佐餐茶」，品味美饌的同時也展開茶與食的對話。（圖／台北晶華酒店）

(中時電子報)