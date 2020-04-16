新冠肺炎疫情持續在全球大爆發，中央流行疫情指揮中心16日宣布，沒有新增確診案例，是繼14日之後二度出現「零確診」的情況，這個好消息讓全台人民為之振奮。對此，知名設計師聶永真也特別更改了《紐約時報》的廣告設計，將象徵疫情破口的圖樣，改為「〇」確診，獲得大批網友狂讚。

聶永真將洞口圖像改為「兩個〇」。（圖／翻攝自聶永真臉書）

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus），日前指控台灣對他進行人身攻擊、種族歧視，引發國人強烈不滿。設計師聶永真、YouTuber阿滴、沃草共同創辦人林祖儀等人，向台灣民眾發起募資，14日在《紐約時報》刊登全版廣告，內容為台灣人寫給世界的一封信。

聶永真設計的第一版紐時廣告。（圖／翻攝自聶永真臉書）

廣告中採用黑、白2色分區，洞口圖像隱喻世衛組織因反應遲緩及政治干擾，而造成的防疫缺口，最下方則寫道：「你們並不孤單，台灣與你們同在。我們知道你們的處境，知道這有多麼艱難。台灣2003年受嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情重創、被世衛組織孤立，知道單打獨鬥的孤單有多困難。」

(中時電子報)