Chu Yu-Hsien hits his 5th HR in 2 games...2 Games! The Monkeys lead the Lions 15-2 pic.twitter.com/Aig6djxys3 — Covers (@Covers) April 16, 2020

樂天桃猿強打者朱育賢是去年中職MVP、全壘打王(30支)，今年才剛進行2戰就狂敲5支全壘打，在全球沒有比賽可看的情況下，負責桃猿轉播的ELEVEN SPORTS創新採用英文轉播，於推特上播送給全球球迷收看，這讓朱育賢受到不少外國球迷注意，甚至有球迷留言，「洋基要簽朱育賢了嗎？」

中職領先全球開打，即使中職比賽時間於美洲國家是深夜接近清晨，不過今日推特上仍有不少外國球迷標記「CPBL」、「朱育賢」、「Chu Yu-Hsien」等推文，表示的確獲得世界關注。

在ELEVEN SPORTS推特的英文轉播底下，不少球迷留言是美洲地區特地早起觀看球賽的，包含美國阿拉斯加、南卡羅萊納、新澤西州、加拿大多倫多等地，也有球迷稱讚中職攝影機運鏡相當專業，媲美大聯盟轉播等級，也對於統一獅有曾效力大聯盟的投手洛奇感到驚奇。

此外知名博弈網站《Covers.com》分享朱育賢開轟的影片，底下國外網友留言，「洋基隊何時要給他1億美元找他來打球？」《ESPN》記者哈維（Coley Harvey）不斷關注中職賽況，在朱育賢敲出雙響炮後發布推文說，「這男人是目前地球上最活躍的運動員了！」

而《The Athletic》網站紅人隨隊記者C. Trent Rosecrans最關注，在今日獅猿戰短短幾小時內就連發11條推文，顯然對中職比賽深深著迷，在桃猿獲勝後，更一連說三次「The Monkeys win！」他標記樂天桃猿的官方推特，詢問要如何從美國買球隊商品，此外還貼出「桃猿最罩」的嘴型口罩截圖，對此相當感興趣，不過他也提出建議，希望桃猿能販售有猴子圖案的帽子，而不是只有企業LOGO，若有商品他願意從美國購買。

(中時 )