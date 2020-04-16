新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣雖然本周2天傳出0新增確診，但中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中仍不敢大意，表示國際疫情嚴峻，防疫仍不得鬆懈，別忘維持社交距離、戴口罩、勤洗手。許多台灣人為了能重複使用口罩，除了選擇用電鍋乾蒸消毒之外，有許多人選擇使用口罩套，不過近日就有網友討論「真的佩服戴口罩套的人」貼文引發熱議。

一名網友在批踢踢上發文，她說前陣子媽媽幫她縫製了一個口罩套，當天就開心戴出門，沒想到「騎車下雨潑到水黏在我的鼻子上，差點活生生被悶死」。

幾天後原po先看了氣象確定是大晴天，才又戴著口罩套出門，結果又發生了悲劇，「我在外面走到滿頭大汗，氣喘吁吁時反而呼吸不到空氣！因為呼吸太大力，口罩套整個跟鼻子黏在一起，一樣讓我差點不能呼吸。」由於這些使用經驗，讓原PO覺得口罩套的實用性不高，就索性把口罩套丟在家裡生灰塵了。她還發文說：「現在在路上看到那些用口罩套的，都很佩服他們、覺得好厲害，換做是我，分分鐘都想把口罩套撕壞。」

PO文一曝光後，立刻引起大批網友熱烈討論，有人很有同感表示「真的佩服+1，光是戴一般醫療口罩都覺得很悶了」、「我連一般口罩都戴不住，何況是加上口罩套」、「真的不能呼吸…」、「口罩套真的會缺氧...」。還有人建議說，「口罩套要選擇立體的版型」、「口罩套兩面都要用二重紗做才比較透氣」、「布料要選透氣一點的」。

(中時電子報)