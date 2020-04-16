朝野為「酷碰券」或「發現金」連日交鋒，國民黨今天發動奇襲，以22 縣市議會同步開記者會，向政府施壓，迫使綠營同意下周一再協商、立院明天不表決的初步成果。國民黨史無前例跨全國議會開記者會，幕後操盤是黨主席江啟臣，藉由上任後迅速調整各部門戰力，抓準議題與執政黨過招，在最後關鍵快、狠、準地切入，過程相當精彩。

相較過去黨主席憑「聲望領導」全黨，最年輕的江啟臣顯然改採「議題領導」。而這次國民黨打團隊戰的新模式，也可預見以「立院為主戰場」、「從地方包中央」，將是江主席發揮在野督監制衡力量的主要戰略。

據悉，早在3月底，國民黨即討論紓困該主張發現金或消費券，因媒體民調逾8成民眾希望發現金，最後決定順應民意，主張發現金，因此行政院4月2日通過修正紓困條例、追加2100億元方案，國民黨立院黨團即主張按所得稅級距排富發現金，並估算金額不超過1000億元。

而後國民黨趁清明連假，由立委賴士葆與智庫擬出黨版，4月10日與政院版在立院併案逕付二讀，朝野安排13日協商，盼14日完成三讀。

但13日朝野協商無結論，民進黨立院黨團粉專發文「一樣紓困1000 億，我們不像國民黨拿來做人情」，指國民黨版「沒明確排富」、「反紓困」。此文惹毛國民黨，認為民進黨扭曲、抹黑，14日朝野協商時，黨團書記長蔣萬安要求民進黨團先撤文再協商未果，翻臉離去。

據悉，當時江啟臣正偕祕書長李乾龍、組發會主委葉壽山拜會台南市議會黨團。3人在台南得知協商破裂且16日下午將再協商，當下就商定要發動22縣市議會，搶先於16日上午10時同步召開「發現金、要口罩」記者會，把戰場擴及全國，向綠營施壓。為統一口徑、避免失焦，江啟臣也指示政策會速擬說帖給各縣市黨團，他自己、祕書長、副祕書長及政策會執行長分別到六都黨團「領軍」兼「盯場」。

中央黨部接到江啟臣在台南下達的指示後，因時間急迫且22縣市黨團同步開記者會「史無前例」，組發會14日下午起緊急連繫22縣市黨部、議會黨團，政策會也趕出說帖，由組發會傳交各縣市黨團，黨工忙到當天深夜才下班。

部分縣市黨團原本因不知如何論述，又得動員議員，態度並不積極，直到收到說帖且知道高層都下來盯場，15日一早全都動起來。黨中央為了把話說清楚，記者會名稱先改為「紓困發現金、防疫要口罩」，又改為「紓困排富發現金、口罩安內再援外」。

不料15日晚間蔡英文總統、行政院長蘇貞昌先後在臉書發文「紓困發現金，疫情緩和加酷碰」。黨中央認為應是當天下午中時電子報先披露國民黨要全國開戰，報導內容也述及說帖重點，以致總統、閣揆晚間先在臉書PO文，移轉焦點以緩解壓力。

原本國民黨已設定16日協商不會有結果，17日立院表決後，政院版強行過關，後果由執政黨負責，即可清理戰場。但民進黨顯然感受到民意希望發現金的壓力，儘管16日上午蔡總統仍回應「給需要的人，不是大撒幣」，蘇揆也發表「紓困及時，給糧救命」談話，立院下午朝野協商時，立院黨團書記長蔣萬安也向民進黨團總召柯建銘撂話「民進黨敢不敢承認不願照顧741萬名被政院版排除的勞工？」柯建銘終於同意再與政院討論，下周一再朝野協商。

「紓困發現金」是江啟臣接任主席一個月內，迅速完成各部門戰力調整後，看準民意、緊抓議題，首度發動總攻擊。操作模式就是由立院、智庫合作在立院進行議題攻防、擬定黨版，再由政策會提出論述，結合文傳會透過記者會、網路宣傳助攻，最後發動22縣市民意機關包圍中央，全面向執政黨施壓。

這個猶如全黨動員、全軍團戰鬥的「江啟臣模式」，未來也會是江主席任內，國民黨力抗執政黨的標準戰鬥模式。

(中時 )