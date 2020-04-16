世衛組織(WHO)總幹事譚德塞在通報會上表示，全球新冠肺炎病例死亡人數比上周通報時增加4萬多例，這是「令人驚慌的悲劇性增長」。

據《央視新聞》報導，譚德塞在每周的代表團通報會上說，世衛組織已收到近200萬新冠肺炎病例報告，死亡人數比上周代表團通報會時增加了4萬多例，這是令人驚慌的悲劇性增長，但一些身處疫情「震央」的國家也出現了令人鼓舞的跡象。

譚德塞警告，有些國家正在考慮解除限制措施，但必須十分小心地進行。如果解除得太快，將面臨疫情復發的風險，可能導致更嚴重的情況。

譚德塞也同時對美國暫停繳納會費一事表示遺憾，並稱將與合作夥伴一起填補財政缺口，確保工作不間斷。譚德塞在通報會上並未透露美國會費具體數額，據世衛組織公開資料粗略估算，目前美國會費約占世衛組織預算的15%。

(中時電子報)