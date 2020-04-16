農曆3月23日是媽祖1060周年聖壽，受到疫情影響，許多大型遶境活動都被取消，只能改以線上形式來為媽祖祝壽，科技感十足也不失真誠。由大陸台商與台灣民眾集資興建的昆山慧聚天后宮，今年也由廟方人員依循古禮饈饌秉燭焚香代表向媽祖祝壽，信眾們則透過線上祝壽來致意，這也成為台商們面對苦難與想家的精神寄託。

海峽兩岸交流基地昆山慧聚天后宮，因疫情無法開放，但也特別開放信眾透過網路來向媽祖傳遞心意祝壽，工作人員昨日依循古禮，簡易莊嚴的進行上香獻禮、獻壽麵，祈福大陸台商事業順利，兩岸同胞身體健康，闔家平安，也祈求這波疫情儘快平息讓一切恢復往常。

昆山台商協會孫德聰會長向媽祖獻上MIT壽麵，期盼媽祖賜福。(慧聚天后宮提供)

昆山台商協會孫德聰會長表示，這波疫情讓許多台商們心情內外交逼，台商們外部面臨訂單的減少，內心則是擔心、思念家人也無法回台，心裡非常難過紛紛想到天后宮看看媽祖上個香，因此天后開放網路的管道，一解台商思念之情，也讓其心靈有個寄託，祈禱大家能度過難關。

(中時電子報)