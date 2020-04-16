日本「甜心歌姬」chay唱過《約會大作戰》、《校對女王》等日劇主題曲與多首廣告曲受到注目，並曾在富士電視台實境節目《テラスハウス》演出獲高人氣，並曾在前年12月首次訪台開唱。16日晚上她久違直播自彈自唱，盼能在疫情持續嚴峻的日本以歌聲和粉絲們交流，並分享近日一直待在家中的種種，優美歌聲與吉他伴奏令粉絲們開心不已。

因防疫她已在家待了好一陣子，寫歌、看書，也偶爾追劇，自爆看到熱門韓劇《愛的迫降》，自覺面臨入坑臨界、急踩剎車，「我看了就知道這一定會狂追下去，就強迫自己趕快看歷史書！不過之後還是會追下去吧。」

正向喊話「想像再見面時的開心」

略帶感觸地說：「現在在網路上還這樣跟大家交流、看線上電影，時代真的是不一樣了。」她也提到要和朋友要在APP「ZOOM」上陪過生日，還未研究的她問線上觀眾「大家都會ZOOM嗎？很簡單嗎？只能用40分？第一次聽到！」

對網路不算擅長的她自嘲「光搞懂IG直播我已經夠頭大了，ZOOM就先讓我慢慢摸索一下！」面對現狀，她向粉絲喊話「大家暫時忍耐一下，沒事可以想像我們之後見面時會有多開心！」

chay於2019年來台曾受中時娛樂專訪。（粘耿豪攝）

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