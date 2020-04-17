GAU CORONA GAU: All India Hindu Mahasabha members drinking cow urine at a Delhi "gaumutra party", which according to them helps ward off the coronavirus disease, Covid-19. (Photo: Reuters/March 14)https://t.co/qjVfeqYg0b — Abul Kalam Azad (@mdajasali) March 31, 2020

新冠肺炎疫情煞不住，疫苗又遙遙無期，各種毫無科學根據的偏方，儘管部分看來令人啼笑皆非，但在政治人物和名人的吹捧與推動下，反而讓許多民眾深信不疑。

美國總統川普大力鼓吹使用抗瘧疾「奎寧」類藥物治療新冠肺炎，遭白宮新冠病毒疫情特別小組首席衛生專家佛奇打臉，但川普依舊不改其志。

印度執政黨人民黨（BJP）的多位政治人物，向民眾推廣「喝牛的尿液可以治療新冠肺炎」。在非洲坦尚尼亞，該國總統承諾，去教堂領聖餐，「或許可把病毒燒光」。在巴西，國會議員宣布，禁食1天或可中止病毒傳播。伊朗革命衛隊宣稱，他們發明一款裝備，可在百公尺外偵測出新冠病毒。

大流行病期間本來就會有各種偏方，但若由對社會具影響力的人物發動，可就不太妙，甚至可能加速病毒散播。以印度的喝牛尿治療法為例，各地出現幾百人參加的「喝尿會」，更誇張的是，加爾各答人民黨黨工，還因為舉辦喝牛尿大賽被捕。

(中時 )