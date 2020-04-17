台灣新冠肺炎防疫有成，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中人氣飆升。最新民調顯示，陳時中若角逐台北市長，可望勝選。資深媒體人陳揮文認為，陳時中不選台北市長是場面話。

根據TVBS最新的台北市長民調，民進黨若推出陳時中參選，與蔣萬安兩人對決時，陳時中支持度53%，比蔣萬安36%，高出17個百分點。即使是陳時中、蔣萬安、黃珊珊「三腳督」，49%的台北市民支持陳時中、蔣萬安35%、黃珊珊僅9%。

陳揮文在網路節目《觀點-陳揮文時間》中認為，陳時中曾是2004年民進黨不分區立委第26名。陳時中跟很多綠營人士、很多醫生、大學教授一樣，一直想選、想從政，他不去教書、不當牙醫，他很早就想從政了。不過因為陳時中排第26名，所以排不到。

陳揮文指出，陳時中說不會選，馬英九當年在政大教書，也講了100多次不選台北市長，所以不要把話講死。

根據中選會資料，陳時中曾是2004年民進黨不分區立委第26名，當時遞補到第23名，因此未能當選。

(中時電子報)