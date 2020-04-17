56歲李姓茶農為了務農提神，40年來香菸、檳榔、酒精不離身，導致胃潰瘍、吐血及腹痛接連而來，兩年前經胃鏡細心檢查發現罹患早期下咽癌，雖透過化療和放療後痊癒，日前追蹤又發現早期食道癌上身，所幸發現得早，醫療團隊採取「內視鏡黏膜下切除術」(ESD)治療後沒有復發跡象。

食道癌為國人十大死因第9位，亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科主治醫師曾晟恩表示，常見的食道癌細胞型態可分為鱗狀上皮細胞癌和食道腺癌，前者發生於食道內面表層細胞，為台灣人好發的食道癌類型，通常為吸菸、喝酒、嚼檳榔等引起，因此罹癌風險比一般人高123倍；後者是分泌黏液的腺體細胞病變而致，多與肥胖、胃食道逆流等有關。

然而，早期食道癌幾乎沒有症狀，但當出現吞嚥困難、聲音沙啞、咳嗽、體重減輕、食物逆流、貧血、頸部異常腫塊等症狀時，代表病程已進入中晚期，且在消化道癌症中，食道癌存活率並不高，故若能早期偵測癌細胞並接受治療，預後效果比較好，但若於疾病晚期發現，通常會使用放療、化療和手術治療，但治療效果通常並不佳。

由於食道癌早期不易發現，曾晟恩建議，有食道癌家族史、抽菸喝酒嚼檳榔習慣超過十年者，或是曾經罹患頭頸癌的民眾，每年應定期接受胃鏡檢查，非高危險族群者，可視個人情況，每2至3年接受胃鏡檢查即可。除了戒除香菸、酒、檳榔外，日常飲食多攝取深綠色蔬菜、少吃加工醃漬類食品、維持適當體重與口腔衛生，都能降低罹患食道癌的機率。

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(中時電子報)