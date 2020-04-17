根據統計，80%的人在一生當中曾經有過下背痛的經驗，其中1／4的人疼痛會持續超過1個月。因為下背痛的比例很高，所以只要稍微留意一下，不難發現身邊經常有人喊：「腰痠背痛」。

追根究柢下來，許多人的下背痛與脊椎疾病脫不了關係，所以下背痠麻痛就是受傷的脊椎在發出求救的警訊。

除了造成年輕人和老年人下背痛的椎間盤突出和脊椎退化引起的疾病之外，新竹國泰醫院復健科主任江東懋則指出，引爆下背痠麻痛的其他脊椎疾病也不少：

1、脊椎側彎：

不論是坐整天的上班族或辛勤做家事的媽媽，甚至每天運動的阿公、阿嬤，如果常感覺下背疼痛，甚至無法走太遠的路，或是走久了大腿會痠麻痛，有可能都是脊椎退化性側彎或滑脫，造成神經壓迫惹的禍。

2、脊椎狹窄症：

神經管徑受到硬組織或軟組織占據空間，脊髓遭受包圍壓迫而產生的神經症狀。硬組織像是骨刺或先天性脊椎狹窄；軟組織則有椎間盤、黃韌帶或增生纖維組織等，會造成下背疼痛、兩臀或大腿、小腿的轉移痛。

嚴重時，還會有大小便失禁的狀況，典型的症狀是「神經性跛行」，所以許多脊椎狹窄症病人，走一走會腳沒力或是腳抽筋。

3、壓迫性骨折：

跟老人家的骨質疏鬆症有關，人體的骨質35歲以後，破壞的速度逐漸大於重建的速度，每年以0.25～1%的速度流失。尤其女性更年期之後，骨質加速流失的速度可達每年2～5%，就容易導致骨質疏鬆症的發生；骨質疏鬆的病人以前臂骨、股骨及脊椎骨最容易骨折，脊椎若發生骨折就稱為壓迫性骨折。

4、脊椎關節間退化性關節炎：

包括脊椎關節間的關節發炎或是在關節處骨骼邊緣多長出來不該長的小骨頭（俗稱骨刺），如果骨刺長在脊椎前面，只會感覺到腰痠背痛，但如果骨刺長在脊椎後面，就會使脊椎孔狹窄，加上老化的韌帶壓迫到神經，就會引起老人家常見的坐骨神經痛。

5、僵直性脊椎炎：

僵直性脊椎炎是一種自體免疫疾病，屬於血清陰性脊椎關節發炎的一群疾病中的一種，因為骨盆腔內的薦腸關節、脊椎關節以及關節週邊組織發炎而導致。

症狀通常是在早上起床時，下背感到疼痛僵硬，連走動都有困難，往往在持續一段時間，大約是超過1個小時後疼痛才會緩解；嚴重時，甚至會造成脊椎僵直變形，所以稱為僵直性脊椎炎。

6、脊椎惡性腫瘤：

如果有不明原因的腰酸背痛，甚至痛到睡不著、坐立都難安時，要檢查是不是有脊椎惡性腫瘤，千萬不要忽視這個可能性。

7、攝護腺癌的骨轉移：

年長男性若下背痛，排除脊椎問題之外，還有可能是攝護腺癌的骨轉移，雖然病例不多，但也不可忽視。

江東懋指出，下背痛的原因複雜且相當多元，因此如果長期有腰酸背痛問題，應接受醫師檢查，診斷出真正原因，藉由藥物、物理治療減輕疼痛，進行肌肉骨骼柔軟度、肌力以及脊椎穩定訓練動作，同時矯正錯誤姿勢，養成良好習慣、保持正確的姿勢，就能夠避免再度復發。

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(中時電子報)