新冠肺炎肆虐全球，眾產業因疫情重創，有些甚至倒閉被迫退出市場，但唯有房地產業屹立不搖。以位居新北市汐止正核心的「東城大境」為例，5000坪基地開發公園第一排，第4期銷案的「冠東城」毫無畏懼疫情影響，只在短短2個月就殺出8成熱銷的好成績！

▲「冠東城」公園第一排，獨享全汐止最大公園「金龍公園」/中時電子報攝

「東城大境」由合康建設投資興建，並以市中心造鎮、前瞻大街廓為主題，共有4期建案，第1期為上東城、2期為御東城、3期為耀東城，4期則是冠軍產品的冠東城，其中前2區推出後在極短時間內銷售一空。「冠東城」選址於汐止區康寧街，緊鄰台北市內湖區東湖，屬新東區富人區，為全汐止唯一接近台北的地方，處於有200棵樹環繞的公園第一排，獨享全汐止最大公園「金龍公園」。

▲房產專家莊智傑/中時電子報攝

隨著疫情高漲，房價沒漲的情況下，導致自住客增多，也因著「冠東城」距台北只要8分鐘的距離，再加上房價只要4字頭，促使台北買家有增加的趨勢。房產專家莊智傑表示，「東城大境」的街廓宛如重劃區那樣整齊，且獨享綠意盎然的金龍公園，徒步100公尺即可抵達熱鬧的康寧商圈，可以同時擁有繁華都市及鬧中取靜的休憩空間，使銷售速度超乎原本想像！

▲「冠東城」3-4房採40-52坪規劃/中時電子報攝

「冠東城」正面俯瞰660坪金龍公園第一排及120米的林蔭大道，樓下就有超便利的U-Bike，騎乘5分鐘即可到達中興路商圈，步行3分鐘還能抵達金龍市場、全聯福利中心、頂好生鮮超市；學區則是鄰近金龍國小及樟樹中學，不用開車就能在30分鐘內走到店家林立的熱鬧商圈及大賣場，便利的生活圈成為建案熱銷的主因之一。

▲「冠東城」3-4房採40-52坪規劃/中時電子報攝

「冠東城」的基地面積為1610.76坪，棟戶規劃則有A、B、C3棟，地上18樓及地下4層，擁三、四房型，坪數規劃為40-52坪，公共設施有接待大廳、交誼聽、健身房、視聽室、多功能室、兒童閱讀區、兒童戶外遊戲區等，並規劃了274個平面停車場；建材的部份則是全汐止唯一大手筆採用日本原裝進口的CLEANUP廚具、Panasonic四合一滅菌暖風機、TOTO奈米抗菌免治馬桶、LOW-E低輻射玻璃等等高規格的防疫配備，讓住戶住得安心又能保護全家人的健康。

人總是要有一個讓人安心又溫暖的避風港，畢竟要長久居住，無論室內規劃、建材、生活機能等等因素都要細心考慮，。冠東城」符合了想要繁華都市生活卻又同時能夠享有鬧中取靜的靜謐空間，若已經有購屋想法，不妨趕緊趁著現在前往瞭解，為自己購入心愛的小窩吧！

(中時電子報)