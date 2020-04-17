環保局說明「環保電子禮炮機」運作原理。（巫靜婷攝）

環保局示範操作「環保電子禮炮機」。（巫靜婷攝）

放鞭炮是傳統民俗活動不可缺少的習俗，不過隨著環保意識抬頭，愈來愈多人討厭滿地炮屑及濃濃煙硝味，苗栗縣政府環保局特別購置1台「環保電子禮炮機」，供各公私單位免費借用，希望透過實際試用及經驗分享，鼓勵更多人改採電子化放炮，進而減少施放傳統炮竹產生的空氣及環境汙染問題。

環保電子禮炮機透過混合少量瓦斯及氧氣，燃燒產生氣爆聲響，炮竹音效逼真且大聲，還有多種模式，完全不輸給傳統鞭炮，隨著科技進步，現在的禮炮機不僅能模仿鞭炮聲，還能撥放音樂或當成移動式廣播，隨著遶境隊伍移動，以往放完鞭炮要掃街清除炮屑，使用電子禮炮機就不用這麼辛苦了。

環保局指出，燃放鞭炮不僅會產生大量的二氧化碳，加遽地球暖化，產生的煙霧（粒狀物）、硫氧化物、氮氧化物、細懸浮微粒（PM2.5）及不完全燃燒的有機物等，也會對人體的呼吸系統產生危害，特別是患有呼吸道疾病的民眾、老人及小孩等抵抗力較弱者，影響最大，且炮屑隨風飄散會汙染附近居家環境，因此鼓勵寺廟及各公私單位多利用電子禮炮機。

苗栗市信仰中心玉清宮早在4、5年前就購置了1台環保電子禮炮機，環保局曾邀請廟方做經驗分享，總幹事何天貴表示，當時仍處初期推廣階段，廟方響應環保，花費5、6萬元買的機器還很陽春，只能放鞭炮、不能播音樂，但在大型活動使用，可節省數千至上萬元不等的鞭炮錢，後來許多廟也跟進使用。

為減少施放燃炮，造成空氣及環境汙染，環保局購置1台環保禮炮機，供有需要者免費借用，相關借用問題可撥打037–558558轉分機214邱小姐洽詢。

(中時 )