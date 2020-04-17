隨著「飛人」喬丹的紀錄片「最後一舞」即將公開，越來越多關於喬丹的醜聞也跟著曝光，根據《Yahoo Sports》記者楊恩爆料，當1991年芝加哥公牛奪下NBA總冠軍，喬丹並未隨隊前往白宮，反而是去跟一名知名毒梟打高爾夫球兼賭博！

喬丹曾在1990-91年球季季後賽，平均拿下31.1分、8.4助攻、6.4籃板及2.4抄截，帶領公牛擊敗湖人，更獲總冠軍賽MVP，沒想到當時公牛受邀前往白宮接受表揚，喬丹卻以要跟家人出遊度假時間撞期為由，突然宣布自己不去白宮。

根據楊恩調查，實際上喬丹並未帶著家人出遊，而是跑去跟一名叫做詹姆斯鮑勒的毒梟打高爾夫球兼賭博，事件會被曝光的主因，是鮑勒後來因為洗黑錢罪名入獄，聯邦政府發現一張喬丹簽給鮑勒的57000美元支票，喬丹開始聲稱這是借款。

只是隨著越來越多證據曝光，喬丹最後在法庭承認，這張支票是他在打高爾夫球時輸給鮑勒的錢，只能說就算喬丹是籃球之神，到了高爾夫球場上面(或是棒球場？)還是「威」不起來，連一名毒梟都可以贏到他的錢，也證明喬丹有多愛賭！

(中時 )