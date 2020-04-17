新加坡總理夫人何晶一句「Errr…」引爆台星網友大戰，隨後她的臉書PO文一舉一動皆受到關注。其中何晶轉發了靜思語，還是一張蛙的圖片，讓網友看了全炸鍋了，紛紛認為這「蛙」有背後的含意。對此，劉寶傑在節目上大喊說：「你怎麼叫都隨便你，反正我們贏就好。」

何晶14日在臉書上轉發了陳時中在記者會上示範「用電鍋蒸口罩的新聞」的新聞，被台灣網友解讀為「她就是在酸啊，還是高級酸」。同一天，她又轉發靜思語PO了一隻「蛙」的圖片，上面寫滿了：「家家有本難唸的經，人人有套難言的苦，每個人都是揹著包袱在過生活」。網友一看這張「蛙」照片，全都暴動炸鍋了，認為蛙非常有背後含意，許多人更是留言時做聯想，吐槽酸說「有蛙住在南波灣」、「 台灣NUMBErrrr…one！」、「台蛙丟人了！」

《關鍵時刻》主持人劉寶傑在節目中也討論到蛙是否在暗諷台灣一事，他表示，「你知道，之前我可能會很生氣」可是現在要學泰國人的精神，你愛怎麼叫就怎麼叫！「反正我們贏就好，隨便你啦」。此話也引起現場來賓都笑了。

(中時電子報)