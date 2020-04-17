德國政府發言人賽貝特(Steffen Seibert)絕口不提台灣，僅表示「感謝其他國家」帶過，引起德媒不滿 (圖／影片截圖)

新冠肺炎持續肆虐全球，台灣進行口罩外交，但卻碰上了真心換絕情？台灣捐贈100萬片口罩給德國，但是德方翻臉不認人，德國政府發言人僅表示感謝「其他國家」，卻沒提到台灣。台大婦產科名醫施景中在臉書上更是感嘆一句表示，「其實我們不是佛地魔」，而他仍認為，「即便對方無法表達感謝，我們應繼續堅持 ，而且再捐更多給需要的國家。」

對於德國收到來自台灣的百萬口罩後，絕口不提也不感謝台灣一事，讓台灣網友全炸了，在各論壇發文留言說，「其實台灣就是工具人啊」、「DPP快點發動1450火力全開轟倒德國！」等表達激動情緒。不過也有人保持冷靜，認為台灣人是捐給自己的良心，不求感謝。

台大婦產科名醫施景中在臉書表示，「德國收到我們100萬個口罩後，馬上取消感謝儀式。因為我們無法說出口的『台灣』」。他感嘆說，「其實我們不是佛地魔」。但他也自我安慰說「口罩送到他們的前線，能幫助到他們的醫療工作人員，我們的目的就達到了。」

施景中說，「德國、或新加坡朋友們或許有難言之隱，但我想，台灣應該不會計較那些口頭上感謝的吧?」施景中認為，「我們應繼續堅持 (即便對方無法表達感謝)，而且再捐更多給需要的國家。Taiwan can help.」

(中時電子報)