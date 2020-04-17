最新民調顯示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，若角逐台北市長，可望擊敗國民黨蔣萬安贏得勝選，但他本人低調表示，並沒有參選的打算。政治名嘴吳子嘉表示，民進黨為了勝選，會設法把陳時中推出來參選台北市長。

吳子嘉在談話性節目《關鍵時刻》中表示，民進黨只要會勝選，管你阿貓阿狗，多半會叫出來選，比如民進黨立委高嘉瑜會勝選，管她剛當幾天立委。民進黨的原則跟國民黨不一樣，民進黨為了勝選，可以擺下所有的仇恨，勝選為第一目標。4

吳子嘉指出，陳時中跟黨內沒有什麼瓜葛，陳時中在台北市參選還好，萬一在台中市怎麼辦？蔡其昌不是掛了，若是在台南、桃園怎麼辦？陳時中在桃園參選也會贏，台北市還比較理想一點，因為民進黨在台北市沒有候選人。

吳子嘉點出，民進黨的邏輯很簡單，只要有人會勝選，不管那人的意願如何，都會設法「把人燒火燒出來選」，這是基本原則，所以陳時中只要維持這個民調熱度，他一定會被民進黨拱出來選，這個不用懷疑。

(中時電子報)