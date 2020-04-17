通常牛郎（又稱男公關）給外界的印象都是花美男，但最近有一位日本網友就在網上PO出一家牛郎俱樂部的海報，直言：「發現了會讓人失望的牛郎俱樂部。」意外引發日網熱議不斷。
日本網友PO出某家牛郎俱樂部海報，直言令人失望，而不少網友看了海報上的男公關，更是忍不住笑了，紛紛留言吐槽「新潟一帶的牛郎？」、「常務的照片能不能想辦法改善一下」、「都是些擋住臉的傢伙」、「No.1跑去哪了」、「No.2頭蓋骨是什麼鬼」，但也有人認為比起長相，牛郎最重要的還是要會聊天。
(中時電子報)
通常牛郎（又稱男公關）給外界的印象都是花美男，但最近有一位日本網友就在網上PO出一家牛郎俱樂部的海報，直言：「發現了會讓人失望的牛郎俱樂部。」意外引發日網熱議不斷。
日本網友PO出某家牛郎俱樂部海報，直言令人失望，而不少網友看了海報上的男公關，更是忍不住笑了，紛紛留言吐槽「新潟一帶的牛郎？」、「常務的照片能不能想辦法改善一下」、「都是些擋住臉的傢伙」、「No.1跑去哪了」、「No.2頭蓋骨是什麼鬼」，但也有人認為比起長相，牛郎最重要的還是要會聊天。
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