避免病毒捲土重來 英國延長封鎖期3周 00:222020/04/17 中時 蔡鵑如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 英國政府今天宣布，延長封鎖期3周。(美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國首相強森臥病中，代理人首席大臣兼外相拉布剛剛宣布，針對抗疫的封鎖措施，將至少繼續實施3個星期。 拉布表示，科學顧問團隊Sage告訴內閣，當前執行的措施部分有效，但某些緊差強人意。顧問團隊建議，倘若把某些措施鬆綁，可能導致病毒捲土重來，進一步損害經濟。 他強調，政府會一步一步照著走，目標是減緩病毒散播，讓需要醫院治療的人數降低。英國到今天為止在醫院因新冠肺炎死亡者已達13729人，他說，每個死亡案例都讓人心碎。 (中時 ) #英國 #新冠肺炎 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 外國遊客無視禁令外出 遭印警罰抄500遍「對不起」 10:472020/04/13 國際 禮敬醫護食品業者送「好嘴斗」大禮盒 13:402020/04/13 社會 漢民家長會贈200碗豆花 慰勞小港醫護夥伴 17:472020/04/13 生活 保險申訴綜合評分值 英國保誠No.1 04:102020/04/14 產業特刊 新北動物醫院宅經濟 線上看診免奔波 18:532020/04/14 生活 中英關係動搖 華為盼5G仍合作 04:102020/04/15 全球財經 川普：成立經濟復甦顧問團救美國經濟 10:352020/04/15 兩岸 陸專家駁斥英政客又藉疫情抹黑清算 11:432020/04/15 兩岸 重啟美國經濟 川普組經濟復甦顧問團 23:012020/04/15 財經 組顧問團 川普救經濟 力邀庫克助陣 04:102020/04/16 全球財經 國際熱門新聞 馬克宏為法國疫情道歉 收視率破記錄 - 國際 新冠首傳屍傳人 泰法醫確診病逝 - 國際 新冠感染率比台還低！越南抗疫成功的秘密 - 國際 避免病毒捲土重來 英國延長封鎖期3周 - 國際 天堂變地獄！新婚夫婦困馬爾地夫 獨佔五星Villa「無限期蜜月」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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