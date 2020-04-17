英國首相強森臥病中，代理人首席大臣兼外相拉布剛剛宣布，針對抗疫的封鎖措施，將至少繼續實施3個星期。

拉布表示，科學顧問團隊Sage告訴內閣，當前執行的措施部分有效，但某些緊差強人意。顧問團隊建議，倘若把某些措施鬆綁，可能導致病毒捲土重來，進一步損害經濟。

他強調，政府會一步一步照著走，目標是減緩病毒散播，讓需要醫院治療的人數降低。英國到今天為止在醫院因新冠肺炎死亡者已達13729人，他說，每個死亡案例都讓人心碎。

(中時 )