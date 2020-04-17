在台灣美食市場中，火鍋已經可以說是國民美食之一，而台灣首創火鍋超市餐廳的「祥富水產」昨（16日）晚上9點多突然間向有進駐的百貨業者發訊息，稱今晚營業時間結束後，餐廳將結束營業，同時也有員工爆料表示，八坂丼、祥富水產、祥順3個旗下品牌都倒閉了，老闆不知所蹤之餘，就連年終、3月及4月的薪水也還沒付，因此被懷疑是惡性倒閉。

祥富水產從高雄一路向北拓展，自2年前起快速擴展進駐各大百貨公司，去年正式首登陸北部，又在3月30日才於高雄夢時代開設了新品牌的「祥順水產」首店，但短短16天就全線結束營業，讓百貨業者及員工都相當驚訝，有百貨業者就表示，之前一直沒有收到通知，沒有想過祥富水產突然結業，認為有可能是近年展店速度過快，2018至今年3月就開了11家分店，加上疫情影響，導致周轉不靈而突然倒閉，「目前看應該不是暫時的停止營業，因為如果是暫時性的話，應該會跟百貨通知及討論，相信應該真的是結束營業了。」

(中時 )